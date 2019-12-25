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Покрас Лампас откроет мастерскую в "Вавилов Лофте"
Сегодня, 11:01
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Покрас Лампас откроет мастерскую в "Вавилов Лофте"

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В мастерской художник будет создавать новые работы и проводить фотосессии.

Художник Покрас Лампас стал резидентом креативного кластера "Вавилов Лофт" на Васильевском острове. Об этом 31-го августа сообщила пресс-служба пространства. 

В здании Института оптики им. Вавилова на Кадетской линии, 5/2Д расположится личная мастерская известного каллиграфиста. В ней художник будет создавать свои работы и проводить фотосессии. На данный момент его основная студия находится на 1-й линии В.О., 34. Она совмещает в себе функции шоурума, студии и мастерской. 

Конечно, узнав о новом пространстве так близко к моей студии я решил расширяться – так как люблю формат креативных кластеров, и предпочитаю быть в числе первых арендаторов – не просто снимая площадь под свои проекты, но и взаимодействуя с культурной жизнью пространства, локальными сообществами и представителями творческих индустрий.

Покрас Лампас.

Напомним, что креативный кластер открылся в 2021-м году. "Вавилов Лофт" стал идейным преемником "Голицын Лофта". 

Фото: пресс-служба "Вавилов Лофт"

Теги: вавилов лофт, покрас лампас
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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