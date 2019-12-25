Покрас Лампас хотел нарисовать граффити на ракете с Юлией Пересильд

После отказа он сделал надпись на стене самого высокого здания на космодроме Байконур.

Художник Покрас Лампас в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказал о своих планах нарисовать граффити на ракете, на которой Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос.

Это было бы первым в мире арт-проектом, который нанесен художником на ракету – на невероятно сложном к доступу месте. Но нам сказали "нет". Рассказал Покрас Лампас

В итоге надпись "Прошлое – Настоящее – Будущее" появилась на стене самого высокого здания на космодроме Байконур. Граффити украшает заброшенный корпус стенда динамических испытаний (СДИ).

Ведущий шоу Иван Ургант отреагировал на слова художника в привычной для себя ироничной манере. Он заявил, что рисунок на самой ракете мог испортить ее энергетическое поле.

Запуск ракеты с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым состоялся на Байконуре 5 октября в 11:55 по московскому времени. Сюжет картины до сих пор держится в секрете. Однако инсайдеры утверждают, что история расскажет о женщине-враче, которая отправляется в космос для того, чтобы спасти космонавта.

Ранее Лоза обвинил Пересильд и Шипенко в дискредитации профессии космонавта.

Фото: Instagram / pokraslampas