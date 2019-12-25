Покрас Лампас проведет мастер-классы для художников в Академии имени Штиглица

Молодые художники из Петербурга будут учиться у известного мастера граффити и стрит-арта в рамках программы "Субкультурный ландшафт".

В Петербурге стартует проект "Субкультурный ландшафт", на котором известный художник Покрас Лампас выступит в качестве творческого куратора. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 9 октября.

Участники вместе с художником выберут локации для создания эскизов арт-объектов. После четырех мастер-классов состоится выставка лучших работ в музее прикладного искусства в Академии Штиглица. Затем участникам проекта предстоит защитить свои идеи и согласовать их с властями Петербурга. Экспертный совет составит список работ-победителей. Арт-объекты появятся в реальном исполнении спустя время на улицах города.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Буферном парке появилась "Аллея ангелов".

Фото: Instagram / pokraslampas