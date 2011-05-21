В Буферном парке появилась "Аллея ангелов"

Ее создали родители детей, которые боролись с онкологией. На каждом деревце появилась фигурка ангелочка с именем ребенка, который скончался из-за болезни.

В Пушкине жители Петербурга создали еще одну "Аллею ангелов". В Буферном парке родители детей, которые умерли из-за онкологических заболеваний, объединились и посадили 25 кленов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 9 октября.

Первая такая аллея появилась в 2019 году в Выборге. Родители, садовники и волонтеры посадили каштаны. Спустя год они высадили еще 14 деревьев.

На каждом деревце установлена фигурка ангела с именем ребенка, жизнь которого оборвалась из-за страшной болезни.

Ранее на Piter.tv сообщили, что библиотека имени Маяковского вернулась в здание на Фонтанке.

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