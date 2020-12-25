На Васильевском острове откроется идейный преемник "Голицын Лофта"

В кластере откроются бары, кофейни, шоурумы и творческие мастерские.

На Васильевском острове появится новый креативный кластер, он станет идейным преемником "Голицын Лофта", который закрылся в 2020-м году. Новое пространство получило название "Вавилов Лофт". Запуск проекта состоится уже завтра, 5 февраля. Об этом рассказала пресс-служба управляющей компании "Bs Art Development Group".

Кластер площадью 30 тыс. кв. метров расположится на Кадетской линии. Он объединит барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы. Как и в "Голицын Лофте", пространство состоит из нескольких корпусов, которые соединены переходами и зонами отдыха. Резидентам пообещали поддержку в случае ужесточения ограничительных мер и ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как узнал Piter.TV, первыми резидентами стали кофейня "Под лестницей" и Hip - Hop Cafe-Bar "Red Yard".

Пространство займет здание Института оптики им. Вавилова, оно было построено в середине XX века.





Фото: пресс-служба "Bs Art Development Group"