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На Васильевском острове откроется идейный преемник "Голицын Лофта"
Сегодня, 11:50
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На Васильевском острове откроется идейный преемник "Голицын Лофта"

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В кластере откроются бары, кофейни, шоурумы и творческие мастерские.

На Васильевском острове появится новый креативный кластер, он станет идейным преемником "Голицын Лофта", который закрылся в 2020-м году. Новое пространство получило название "Вавилов Лофт". Запуск проекта состоится уже завтра, 5 февраля. Об этом рассказала пресс-служба управляющей компании "Bs Art Development Group". 

Кластер площадью 30 тыс. кв. метров расположится на Кадетской линии. Он объединит барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы. Как и в "Голицын Лофте", пространство состоит из нескольких корпусов, которые соединены переходами и зонами отдыха. Резидентам пообещали поддержку в случае ужесточения ограничительных мер и ухудшения ситуации с коронавирусом. 

Как узнал Piter.TV, первыми резидентами стали кофейня "Под лестницей" и Hip - Hop Cafe-Bar "Red Yard".

Пространство займет здание Института оптики им. Вавилова, оно было построено в середине XX века. 


Фото: пресс-служба "Bs Art Development Group"

Теги: голицын лофт, кластер, общественное пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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