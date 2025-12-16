В Петербурге приняли закон о развитии креативного сектора

Губернатор выступил на пленарном заседании международной конференции в Константиновском дворце с участием председателя правительства России Михаича Мишустина.

В Константиновском дворце 18 июня прошло пленарное заседание международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий. В мероприятии приняли участие председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что креативные индустрии остаются приоритетом для городского бизнеса. Он отметил, что месяц назад был принят региональный закон о развитии креативного сектора, а в рамках Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Петербурге создана профильная подгруппа.

Беглов напомнил, что в Петербурге уже реализуются крупные проекты в сфере культуры и сохранения наследия. Так, после реконструкции здания бывшего кинотеатра "Прибой" там открылся Центр современного искусства имени Сергея Курехина, который продолжает традиции фестивалей SKIF, "Электро-Механика", "Видеоформа" и других.

Кроме того, по поручению президента после реставрации в исторических казармах Лейб-гвардии Московского полка появится "Дом для городских оркестров". Городу также передана киностудия "Ленфильм", где планируется создать современный культурный кластер и центр съемок патриотического кино.