Юридический комитет Петербурга отметил 35-летие

Юридический комитет Санкт-Петербурга отметил 35-летие со дня основания. С этой датой сотрудников ведомства поздравил губернатор города Александр Беглов.
Глава города подчеркнул, что современное развитие мегаполиса невозможно без устойчивой нормативно-правовой системы, которая обеспечивает стабильность, защищает права жителей и формирует понятные правила для всех сфер городской жизни.
По словам губернатора, комитет принимал участие в подготовке ключевых для Петербурга документов, включая обновление городского Устава и разработку Стратегии развития до 2035 года. За последние пять лет при участии специалистов было принято более 800 городских законов.
Беглов поблагодарил коллектив за профессиональную работу и отметил, что от качества юридической базы во многом зависит дальнейшее развитие города и реализация стратегических проектов.
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Фото: Piter.TV
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