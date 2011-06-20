Юридический комитет Петербурга отметил 35-летие

Александр Беглов отметил вклад специалистов в развитие городской правовой системы и подготовку ключевых документов.

Юридический комитет Санкт-Петербурга отметил 35-летие со дня основания. С этой датой сотрудников ведомства поздравил губернатор города Александр Беглов.

Глава города подчеркнул, что современное развитие мегаполиса невозможно без устойчивой нормативно-правовой системы, которая обеспечивает стабильность, защищает права жителей и формирует понятные правила для всех сфер городской жизни.

По словам губернатора, комитет принимал участие в подготовке ключевых для Петербурга документов, включая обновление городского Устава и разработку Стратегии развития до 2035 года. За последние пять лет при участии специалистов было принято более 800 городских законов.

Беглов поблагодарил коллектив за профессиональную работу и отметил, что от качества юридической базы во многом зависит дальнейшее развитие города и реализация стратегических проектов.

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Фото: Piter.TV