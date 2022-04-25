Петербург разработал 287 передовых технологий за год

Губернатор отметил, что Петербург уверенно входит в топ-3 регионов по патентной активности. Город разработал 287 передовых технологий, 24 из которых признаны принципиально новыми для мировой практики.

В День изобретателя и рационализатора губернатор Александр Беглов поздравил инженеров, конструкторов и технологов. В своём обращении он отметил, что Петербург по праву считается главным научно-технологическим центром России и подтверждает этот статус на деле.

Градоначальник рассказал, что по итогам 2024 года город разработал 287 передовых производственных технологий. Большинство из них не имеют отечественных аналогов, а 24 признаны принципиально новыми для мировой практики. Почти 50 процентов инноваций направлены на модернизацию ключевых производственных циклов, ещё пятая часть — на инжиниринг и проектирование.

Беглов также отметил успехи Петербурга в патентной гонке: город уверенно входит в тройку регионов-лидеров. Количество заявок на промышленные образцы выросло на 35 процентов, а в национальном рейтинге научно-технологического развития город занимает вторую строчку. Такая динамика стала возможна благодаря системной поддержке исследований и развитию инфраструктуры.

Губернатор подчеркнул, что направления "Наука" и "Передовая промышленность" включены в число десяти приоритетных проектов до 2030 года. Это позволяет наращивать бюджетное финансирование и усиливать роль инноваций как драйвера городской экономики. Он также отметил, что традиции прорывных открытий на берегах Невы сегодня продолжают фармацевтика, судостроение и цифровой сектор.

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Фото: Piter.tv