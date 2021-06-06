В Украине пожаловались на падение числа сторонников ЕС среди украинцев

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что в стране за последние два года уменьшилось количество сторонников интеграции с ЕС и НАТО. Об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции European Policy Centre, пишет "РИА Новости".
По его словам, интеграцию стали поддерживать на пять процентов меньше жителей страны. Резников подчеркнул, что поддержка заметно сократилась в тех субъектах Украины, где она всегда была на самом высоком уровне.
Поддержка существенно уменьшилась также среди молодежи, которая всегда была самой проевропейской, это признак разочарования в европейском векторе в среде самых больших ее сторонников.
Алексей Резников, вице-премьер Украины
По его мнению, от такой ситуации выигрывают жители Украины, которым ближе "российско-белорусская модель", что не соответствует интересам Европы.
Ранее Украина пригрозила "сделать больно" Минску в случае приема представителей ЛНР.
Видео: Youtube/European Policy Centre
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