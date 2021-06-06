В Украине пожаловались на падение числа сторонников ЕС среди украинцев

Интеграцию стали поддерживать на пять процентов меньше жителей страны.

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что в стране за последние два года уменьшилось количество сторонников интеграции с ЕС и НАТО. Об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции European Policy Centre, пишет "РИА Новости".

По его словам, интеграцию стали поддерживать на пять процентов меньше жителей страны. Резников подчеркнул, что поддержка заметно сократилась в тех субъектах Украины, где она всегда была на самом высоком уровне.

Поддержка существенно уменьшилась также среди молодежи, которая всегда была самой проевропейской, это признак разочарования в европейском векторе в среде самых больших ее сторонников. Алексей Резников, вице-премьер Украины

По его мнению, от такой ситуации выигрывают жители Украины, которым ближе "российско-белорусская модель", что не соответствует интересам Европы.

Ранее Украина пригрозила "сделать больно" Минску в случае приема представителей ЛНР.

Видео: Youtube/European Policy Centre