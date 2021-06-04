Украина пригрозила «сделать больно» Минску в случае приема представителей ЛНР

Украина не хочет прямого противоречия с Белоруссией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае приглашения в Минск следователей из ЛНР будет ответная реакция со стороны Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Министр подчеркнул, что Украине не нужно прямое противостояние с Белоруссией. Однако у страны есть много инструментов, чтобы "сделать больно" тем, кто не уважает ее территориальную целостность, а также сотрудничает с ополченцами.

"Не буду забрасываться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По его словам, в настоящее время между Минском и Киевом нет дипломатических каналов связи. Однако посольства продолжают работать в обеих странах.

Видео: YouTube / ТСН