Украинские власти назвали катастрофическую ошибку страны в отношениях с РФ

Депутат от ОПЗЖ считает, что последствия ссоры Украины с соседями сильно ударили по экономике страны.

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович назвал катастрофическую ошибку властей Украины в отношениях с РФ. О ней он рассказал в ходе своего выступления перед парламентом.

По словам Рабиновича, эта ошибка заключается в отказе от торговых отношений с РФ. Он отметил что, последствия ссоры Украины с соседними государствами сильно ударили по экономике страны.

Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, - это ругаться с соседями. Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

По его словам, Украине следует "бороться за каждую гривну" и налаживать торговлю с мировым сообществом. Рабинович считает, что нынешняя внешняя политика страны сильно бьет по карману рядовых жителей страны.

Ранее на Украине состоялись испытания самоходки "Богдан".

Видео: YouTube / Вадим Рабинович