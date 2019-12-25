СМИ: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО

Киев неверно истолковал слова главы Соединенных Штатов Джо Байдена об идее вступления Украины в ряды Североатлантического Альянса. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на портал Axios.
Как сообщили СМИ в Совете национальной безопасности администрации президента США, в украинской версии говорилось, что Байден "подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО".
Украина неверно передала заявление и исправила запись.
из сообщения СНБ
В Белом доме отрицают, что Байден поддерживает такую позицию, а также назвали толкование властями Украины слов американского лидера неверным. От более конкретных комментариев в администрации американского президента отказались.
В настоящее время в сообщении пресс-службы Зеленского такая формулировка: "Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в НАТО".
Ранее мы сообщали, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом.
Фото: pixabay.com
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