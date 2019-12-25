Байден: США не стремятся к конфликту с РФ

Однако Белый дом продолжит реагировать на недопустимые действия Москвы.

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом желает стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Об этом он сообщил изданию Washington Post, пишет ТАСС.

По его словам, несмотря на это Соединенные Штаты продолжат реагировать на недопустимые действия российских властей, а также отстаивать демократические ценности.

Вот почему я немедленно предпринял действия, чтобы продлить новый договор СНВ-3 на пять лет, укрепить безопасность американского народа и всего мира. Джо Байден, президент США

Он подчеркнул, что на предстоящем совместном с президентом РФ Владимиром Путиным саммите он поднимет вопрос о приверженности Соединенных Штатов и Европы соблюдению прав и достоинств человека.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве. По информации сторон саммита, во время переговоров, возможно, будут затронуты темы, касающиеся борьбы с COVID-19, стратегической стабильности, а также региональных конфликтов и иные международные вопросы.

Ранее Байден ответил на обвинения в адрес России в кибератаках.

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