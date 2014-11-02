Байден ответил на обвинения в адрес России в кибератаках

Американский лидер поучаствовал в прямой трансляции, которая велась из Белого дома.

Президент США Джо Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных мерах против России. Это связано с информацией о недавних кибератаках.

Недавно кибератака на JBS спровоцировала сбои в работе на заводах в США, Канаде и Австралии. Белый дом поставил для себя задачу выяснить, кто причастен к нападениям. Байден заверил, что находится в постоянном контакте с российскими властями. Руководство компании считает, что Россия потребовала выкуп. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что в Кремле оперативно отреагируют на обращение США, если оно поступит.

Журналисты поинтересовались у Байдена, считает ли он, что российский президент просто испытывает его на прочность. Они получили отрицательный ответ.

Ранее мы сообщили, что россияне попали в ДТП на трассе Шарм-эш-Шейх.

Видео: Washington Post