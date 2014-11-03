Россияне попали в ДТП на трассе Шарм-эш-Шейх

По предварительным данным, погибла одна россиянка.

Туристический автобус попал в ДТП на трассе Шарм-эш-Шейх (Каир). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Каире.

Инцидент произошел в среду, примерно в час ночи по местному времени. Автобус следовал из Каира в Хургаду. В 6:30 утра он перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем. Это произошло, не доезжая до города Рас-Матарма на западе Синайского полуострова. В посольстве заверили, что внутри автобуса были шесть россиян. Никто из них серьезно не пострадал. ТАСС со ссылкой на полицейских сообщил, что в автобусе было 10 россиян, одна девушка погибла.

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Фото: pexels