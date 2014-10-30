Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями

Глава государства выразил надежду, что партия сама отчитывается перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие.

Президент России Владимир Путин одобрил идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

Накануне депутат Александр Хинштейн встретился с президентом, руководством партии "Единая Россия" и участниками праймериз. Он предложил обязать депутатов и парламентариев на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

Полностью с вами согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, служение людям. А что касается депутатов Госдумы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщили, что сенат Чехии намерен инициировать импичмент Земана.

Фото: kremlin.ru