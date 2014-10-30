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Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями

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Глава государства выразил надежду, что партия сама отчитывается перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие.  

Президент России Владимир Путин одобрил идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

Накануне депутат Александр Хинштейн встретился с президентом, руководством партии "Единая Россия" и участниками праймериз. Он предложил обязать депутатов и парламентариев на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

Полностью с вами согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, служение людям. А что касается депутатов Госдумы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщили, что сенат Чехии намерен инициировать импичмент Земана.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, идея об отчетах депутатов, избиратели
Категории: Лента новостей,

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