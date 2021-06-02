По его словам, особую опасность представляют сторонники идей превосходства белой расы.

Президент США Джо Байден назвал главную террористическую угрозу для США. Об этом он сообщил в ходе посещения города Талса, передает ABC News.

По его словам, в настоящее время особую опасность представляют сторонники идей превосходства белой расы.

Мы не можем и не должны предоставлять убежище ненависти. Террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Джо Байден, президент США

По его словам, сторонники идей превосходства белой расы несут большую угрозу человечеству, чем современные крупные террористические организации.

Отмечается, что Байден стал первым действующим лидером США за сто лет, который посетил район Гринвуд в Талсе, где в 1921 году произошли крупнейшие в истории страны беспорядки на расовой почве.

Ранее Байден назвал контрпродуктивным введение санкций против "Северного потока - 2".

Видео: Youtube/NBC News