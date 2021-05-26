Президент США объяснил, почему не планирует вводить новые санкции по проекту газопровода.

Американский президент Джо Байден назвал контрпродуктивным введение санкций против "Северного потока - 2". Такое заявление лидер Белого дома сделал на пресс-конференции. Видео с выступлением политика распространили местные СМИ. Спикер заметил, что строительство российского трубопровода практически завершено, поэтому введение новых ограничений против проекта стало бы негативным для развития отношений между США и Европой. Он уточнил, что с самого начала придерживался позиции о том, что не следует допустит реализации Nord Stream 2.

Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой. Джо Байден, президент США

Напомним, что "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров ежегодно. Трубопровод пройдет от российского побережья через Балтийское море до Германии. В 2019 году строительство проекта было приостановлено из-за введения американских санкций. Швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных последствий из Вашингтона.С декабря 2020 года строительство возобновлено после годовой паузы. На данный момент готовность проекта составляет 95%.

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Видео: YouTube / GOP War Room