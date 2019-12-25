Белый дом: саммит Путина и Байдена нужен для понимания планов России

Байден хочет услышать о планах Москвы от Путина напрямую.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что проведением саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена США надеется понять планы Москвы. Об этом пишет "РИА Новости".

По ее словам, для четкого понимания политики российских властей необходима встреча глав государств с глазу на глаз.

Услышать напрямую от президента Путина - это наиболее эффективный путь, чтобы понять российские планы и намерения. Карин Жан-Пьер, представитель Белого дома

Также представитель администрации президента Соединенных Штатов заявила, что для Байдена важно провести переговоры с Путиным для обсуждения тех сфер, совместная работа в которых помогла бы двум государствам достичь прогресса.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве. По информации сторон саммита, во время переговоров, возможно, будут затронуты темы, касающиеся борьбы с COVID-19, стратегической стабильности, а также региональных конфликтов и иные международные вопросы.

Ранее мы сообщали, что небо над Швейцарией могут закрыть на время саммита Путина и Байдена.

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