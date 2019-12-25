American Spectator: Путин "победит" на саммите с Байденом

Эксперт считает, что Байден не станет затрагивать в ходе встречи вопросы по Белоруссии и "Северному потоку - 2".

Экс-замминистра обороны США и обозреватель Джед Баббин считает, что в саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена нет смысла, если цель встречи заключается в восстановлении "предсказуемости и стабильности" между двумя государствами. Об этом пишет журнал The American Spectator.

По мнению автора публикации саммит не нужен, по той причине, что отношения между странами в настоящее время и так стабильны. Баббин считает, что Байден не станет обсуждать с Путиным события в Белоруссии, а предпочтет обсудить глобальные вопросы, например, климат и торговлю.

По его мнению, американский лидер уступил его российскому коллеге еще до их встречи, потому что отказался от санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2".

Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства "Северного потока – 2, очевидно, не имеет значения для Байдена. Джед Баббин, обозреватель The American Spectator

Среди возможных тем обсуждения на саммите эксперт назвал безопасность киберпространства. Также Баббин предлагает Байдену отказаться от глобальных вопросов и задать Путину те, от которых ему "станет неуютно". Среди них, например – арест Романа Протасевича и ситуация с самолетом авиакомпании Ryanair. Автор статьи считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не мог сам принять решение о посадке воздушного судна.

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