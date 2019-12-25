В МИД высказались о скандале вокруг слежки США за Меркель

Мария Захарова считает, что ситуация намного страшнее, чем знают страны ЕС.

В российском внешнеполитическом ведомстве высказались о скандале вокруг слежки США за немецким уканцлером Ангелой Меркель. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву прокомментировала данные, опубликованные газетой Süddeutsche Zeitung. По мнению чиновницы. сейчас общественность видит только вершину айсберга.

Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран-членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали, о чем стараются не говорить в НАТО, генсек НАТО, руководство Евросоюза. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что недавно авторы Süddeutsche Zeitung рассказали, что американские сотрудники из АНБ с помощью Дании в 2012-2014 годах следили за целым рядом европейских лидеров. В частности, в перечень целей попала канцлер ФРГ, глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас - президент Германии), а также политик и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Пеер Штайнбрюк. Глава Минобороны Дании Трине Брамсен в ответ на появление лхов о причастности Копенгагена заявил, что действия против датских союзников неприемлемы.

МИД Франции отреагировал на сообщения о слежке за европейскими политиками. Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за политиками ЕС.