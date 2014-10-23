Клеман Бон призвал разобраться в обвинениях, выдвинутых немецкими СМИ против Дании.

МИД Франции отреагировал на сообщения о слежке за европейскими политиками. В интервью для местной радиостанции France Info государственный секретарь внешнеполитического ведомства Клеман Бон заявил о том, что считает факт слежки за региональными политиками очень серьезным. Он призвал проверить информацию, о которой ранее сообщили немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Речь идет о возможной причастности Дании к сотрудничеству с АНБ в вопросе шпионажа за лидерами ЕС в 2013 году.

Этот потенциальный факт очень серьезный. Надо это проверить. Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

По данным СМИ, разведывательные службы Дании могут быть причастны к слежке за канцлером Германии Ангелой Меркель, главой МИД и действующим президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а также кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком. Предположительно, силы Копенгагена оказывали помощь АНБ Вашингтона за шпионажем за политиками из Швеции, Нидерландов, ФРГ, Франции, Норвегии.

Видео: Twitter / @franceinfo