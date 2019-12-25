Датские спецслужбы помогали АНБ США следить за лидерами ЕС

Подробностями скандала поделились немецкие СМИ.

Датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности США следить за лидерами Евросоюза. Такую информацию читателям и зрителям предоставили сотрудники компаний ARD и WDR и немецкого издания Süddeutsche Zeitung 30 мая. По сведениям прессы, совместная миссия, связанная со слежкой на европейскими политиками, проводилась разведкой в 2013 году. Для прослушки специалисты могли использовать центр, расположенный около Копенгагена.

Напомним, что первым о скандале заявили журналисты издания Der Spiegel в 2013 году. Они разместили разоблачающий материал от бывшего сотрудника ЦРУ США Эдварда Сноудена. Ситуация разрослась подробностями. В частности, оказалось, что американские спецслужбы годами следили за тысячами целей на территории Европы. В частности, эксперты прослушивали немецких граждан, а также подключались к мобильному устройству канцлера Ангелы Меркель.

Сноуден подаст документы для получения российского гражданства.

Фото: Pixabay.com