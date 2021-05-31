Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за политиками ЕС

Глава Минобороны не считает инцидент со слежкой исчерпанным.

Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за политиками Евросоюза. Об этом в эфире местного телеканала SVT рассказал глава минобороны страны Петер Хультквист. Чиновник уточнил, что надеется на то, что Копенгаген по запросу предоставит полный доклад в связи со сведениями, размещенными журналистами немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Ранее в СМИ заявили, что Дания сотрудничала с АНБ США в слежке за лидерами Европы на протяжении нескольких лет.

Я не считаю инцидент исчерпанным. Я потребовал от Дании предоставить полную информацию, касающуюся того, действительно ли датские спецслужбы участвовали в этой деятельности, касалась ли она шведских компаний, граждан, или затрагивала ли шведские интересы. Петер Хультквист, глава Минобороны Швеции

В Швеции ситуация уже обсуждалась с норвежским представителем из Минобороны Франком Бакке-Йенсеном. Также власти Швеции связались с коллегами во Франции, ФРГ и США.

МИД Франции отреагировал на сообщения о слежке за европейскими политиками.

Видео: SVT Nyheter