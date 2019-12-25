Рябков: повестки дня Москвы и Вашингтона перед саммитом не совпадают

Замглавы МИД РФ рассказал об ожиданиях от встречи с американцами.

Заместитель министра внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что повестки дня Москвы и Вашингтона перед саммитом не совпадают. Об этом чиновник рассказал журналистам. При этом спикер подчеркнул, что дипломаты по традиции готовы реагировать на любые постановки вопросов со стороны западных коллег.

К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже. Целый ряд сигналов из Москвы - я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдет, - для них будут некомфортными, в том числе в предстоящие дни. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, что Владимир Путин и Джо Байден должны встретиться в Женеве 16 июня (в Швейцарии). Мероприятие станет первым, на котором политики встретятся лично после того, как американец занял пост главы Белого дома. Стороны надеются обсудить вопросы, касающиеся стратегической стабильности, двусторонних отношений, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов, нарушение прав человека.

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Фото: Piter.tv