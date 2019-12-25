Владимир Макей вспомнил о попытках провокаций перед выборами 9 августа 2020 года.

МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами летом 2020 года. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил журналистам "Коммерсанта". Владимир Макей уточнил, что информация поступила от российских спецслужб перед президентскими выборами, которые состоялись 9 августа прошлого года. В предостережениях Москвы указывались конкретные фамилии и имена подозреваемых.

Я помню тот период. Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более-менее все становится на свои места. Хочу сказать, что мы тогда получили предостережение о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Напомним, что Александр Лукашенко перед выборами заявил о том, что задержанная незадолго до этого группа россиян планировала устроить провокации в республике. Также страна получила сведения о еще одно отряде, "заброшенном" в страну перед голосованием.

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Фото: МИД России