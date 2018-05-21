Владимир Макей рассказал о нескольких вариантах развития истории с гражданкой РФ.

Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги РФ после суда. В интервью журналистам "Коммерсанта" министр внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей заявил, что заседание по делу гражданки РФ, предположительно, состоится на территории Белоруссии. После завершения судебного процесса для девушки возможны несколько вариантов. Ее могут помиловать по указу Александра Лукашенко или передать на отбывание наказания в РФ. Дипломат призвал журналистов "подождать".

Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация, дальше я не могу предсказать. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Напомним, что Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи поднял тему задержания в Минске россиянки Сапеги. Ранее Кремль подтвердил наличие у подозреваемой вида на жительство в республике. По данным Дмитрия Пескова, российские дипломаты внимательно следят за судьбой соотечественницы.

МИД РФ: Москва сделает все, чтобы права Сапеги были соблюдены.

Фото: Telegram/Желтые сливы