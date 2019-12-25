Небо над Швейцарией могут закрыть на время саммита Путина и Байдена

Для выполнения это задачи собираются привлечь средства ПВО и боевые самолеты.

На время саммита президентов России и США 16 июня могут закрыть воздушное пространство над Швейцарией. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренца Фришкнехта.

По его словам, в настоящее время ведется работа по организации наблюдения за небом на время саммита, однако от предоставления какой-либо конкретики по этому вопросу Фришкнехт отказался.

Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации. Лоренц Фришкнехт, представитель швейцарского Федерального департамента обороны

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве. По информации сторон саммита, во время переговоров, возможно, будут затронуты темы, касающиеся борьбы с COVID-19, стратегической стабильности, а также региональных конфликтов и иные международные вопросы.

Ранее Путин предложил разрешить Генпрокуратуре защищать Россию в иностранных судах.

Фото: pixabay.com