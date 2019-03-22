Байден пригласил Зеленского в Белый дом

7 июня между ними состоялся телефонный разговор.

Сегодня, 7 июня, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Белый дом.

Как сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Джо Байден пообещал украинскому лидеру поддержать территориальную целостность страны, а также поддержать суверенитет.

По словам Салливан, Байден готов принять Зеленского в Белом доме этим летом, после поездки в Европу.

Фото: whitehouse.gov