Байден прибыл в Великобританию

Он проведет встречу с Борисом Джонсоном и примет участие в саммите G7.

Президент США Джо Байден прибыл Великобританию для встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном и участия в саммите G7. Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, воздушное судно американского лидера совершило посадку на авиабазе королевских Военно-воздушных сил Милденхолл. Байдена встретили военные США, которые исполняют свои обязанности на данной базе. Это первое зарубежное турне главы США после его инаугурации.

Сообщается, что 10 июня Байден встретится с Джонсоном. Темами их беседы станут укрепление двустороннего сотрудничества, борьба с изменением климата и некоторые другие. Главной целью посещения Байденом Великобритании станет участие в саммите G7, которые пройдет с 11 до 13 июня.

13 июня американский лидер и его жена станут гостями королевы Великобритании Елизаветы II в ее официальной резиденции. После этого Байден поедет в Брюссель, для участия в саммите Североатлантического Альянса.

Ранее в Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным.

Видео: YouTube / VOA News



