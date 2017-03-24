Байден назвал Путина достойным соперником

Американский президент охарактеризовал российского коллегу.

Американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина достойным соперником. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам на пресс-конференции в Брюсселе. По итогам саммита лидеров Североатлантического альянса политик дал характеристику российскому коллеге.

Я встречал Путина, он умный и жесткий. Я считаю, что он достойный соперник. Джо Байден, президент США

Американский лидер заметил, что необходимость его встречи с Владимиром Путиным поддержали лидеры из 10-12 стран НАТО. Политики обсудят актуальные вопросы друг с другом 16 июня в Женеве. Байден назвал эту встречу с российским президентом своевременной. Он подчеркнул, что не ищет конфликта с Москвой.

Байден: Путин может изменить отношение мира к себе.

Фото и видео: Белый дом