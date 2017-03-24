Байден: Путин может изменить отношение мира к себе

Американский президент считает, что этот вопрос находится в интересах российского лидера.

Американский президент Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин может изменить отношение мира к себе. Об этом глава Белого дома порассуждал на пресс-конференции перед журналистами в Брюсселе. Спикер заметил, что этот вопрос должен входить в сферу интересов главы РФ.

Я надеюсь, что президент Путин сделает вывод о том, что в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны. Джо Байден, президент США

Напомним, что в понедельник 14 июня в Бельгии состоялся саммит лидеров НАТО. В нем приняли участие страны-союзницы Североатлантического альянса. Руководство военного альянса обсудило стратегическую концепцию до 2030 года. Поднимались вопросы взаимоотношений с Москвой, Пекином, а также борьбы с климатическими изменениями, киберугрозами и техническое развитие.

Байден ответил на вопрос, продолжает ли он считать Путина убийцей.

Фото и видео: Белый дом