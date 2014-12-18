Байден ответил на вопрос, продолжает ли он считать Путина убийцей

Американский лидер объяснил, что его отношение к Путину не повлияет на встречу с ним.

Американский президент Джо Байден ответил на вопрос, продолжает ли он считать российского коллегу Владимира Путина убийцей. На пресс-конференции в Брюсселе глава Белого дома прокомментировал журналистам свою позицию по отношению к лидеру РФ. При этом политик не думает, что его мнение об оппоненте "сильно влияет на предстоящую встречу".

Послушайте, он ясно дал понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно. Джо Байден, президент США

Журналист напомнил Байдену, что после его заявления о том, что президент США считает Владимира Путина убийцей, сам российский лидер только посмеялся и пожелал здоровья коллеге.

Байден объяснил устойчивость Путина к давлению США.