Байден объяснил устойчивость Путина к давлению США

Американский президент Джо Байден в преддверии встречи с главой РФ Владимиром Путиным объяснил, почему его коллега не меняет своей позиции, несмотря на давление Вашингтона.
Он Владимир Путин, —
сказал Джо Байден, отказавшись развивать тему дальше.
Перед этим американский президент добавил, что не может дать гарантии, что ему удастся как-то изменить позицию Путина.
У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе.
Джо Байден
Напомним, что встреча глав США и России пройдет в Женеве 16 июня. В своих выступлениях оба лидера отмечают, что отношения государств находится на "низшей точке" за последние несколько лет.
Видео: The White House
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