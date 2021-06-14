Байден объяснил устойчивость Путина к давлению США

В скором времени главы государств встретятся за столом переговоров.

Американский президент Джо Байден в преддверии встречи с главой РФ Владимиром Путиным объяснил, почему его коллега не меняет своей позиции, несмотря на давление Вашингтона.

Он Владимир Путин, —

сказал Джо Байден, отказавшись развивать тему дальше.

Перед этим американский президент добавил, что не может дать гарантии, что ему удастся как-то изменить позицию Путина.

У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе.

Джо Байден

Напомним, что встреча глав США и России пройдет в Женеве 16 июня. В своих выступлениях оба лидера отмечают, что отношения государств находится на "низшей точке" за последние несколько лет.

Видео: The White House