Врач оценил, на какой период у человека сохраняется иммунитет к инфекции.

Главный врач клинической больницы под номером 40 Денис Проценко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19. Медик дал интервью журналистам телеканала RT. В эфире программы "Антонимы" он рассказал о сроках, в которых прививку следует делать пациентам, ранее переболевшим COVID-19. Запись сюжета доступна на YouTube-платформе. Эксперт считает, что ставить вакцину для профилактики коронавируса следует приблизительно спустя девять месяцев после перенесенного заболевания.

Мы пока не понимаем, насколько длительный будет иммунный ответ после вакцинации, а не после болезни, поэтому вокруг этих девяти месяцев сейчас крутится. Денис Проценко, врач

Врач добавил, что точной уверенности в сроках вакцинации для перенесших коронавирусом нет. В рамках исследований установлено, что приобретенный после инфицирования иммунитет сохраняется ориентировочно девять месяцев. Однако срок вакцинации может увеличиться и до года после болезни.

Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19.

Видео: YouTube / Антонимы