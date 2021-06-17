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В Кремле оценили итоги саммита Путина и Байдена

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Песков отметил, что переговоры прошли "скорее со знаком плюс".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит Владимира Путина с его американским коллегой можно оценить "скорее со знаком плюс". Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 

По словам Пескова, в ходе переговоров стороны поняли, где есть возможность взаимодействовать друг с другом, а где ее пока нет. Также официальный представитель Кремля напомнил, ранее он говорил, что не стоит ждать от саммита каких-либо особых результатов.

Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, день саммита был очень напряженным для всех участников. Также, по словам Пескова, много времени и сил отняла подготовка к переговорам как с российской, так и с американской стороны. 

Ранее власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена.

Видео: YouTube / Эхо Москвы


 

Теги: владимир путин, джо байден, дмитрий песков, саммит путина и байдена
Категории: Новости России, Лента новостей,

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