В Кремле оценили итоги саммита Путина и Байдена

Песков отметил, что переговоры прошли "скорее со знаком плюс".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит Владимира Путина с его американским коллегой можно оценить "скорее со знаком плюс". Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Пескова, в ходе переговоров стороны поняли, где есть возможность взаимодействовать друг с другом, а где ее пока нет. Также официальный представитель Кремля напомнил, ранее он говорил, что не стоит ждать от саммита каких-либо особых результатов.

Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, день саммита был очень напряженным для всех участников. Также, по словам Пескова, много времени и сил отняла подготовка к переговорам как с российской, так и с американской стороны.

Ранее власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена.

Видео: YouTube / Эхо Москвы



