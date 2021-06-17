Бывший американский президент Дональда Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала Fox News. По мнению гостя программы, Белый дом ничего не получил от проведенного в Швейцарии саммита. Он уверен, что встреча прошла хорошо только для Москвы.
Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили. Я думаю, это был хороший день для России. Я с ним (Путиным) хорошо ладил, но никто не был жёстче с Россией, чем я.
Дональд Трамп, экс-президент США
Политик заметил, что США не смогли остановить реализацию "Северного потока — 2". При этом Трамп уточнил, что Вашингтон и Москва могли иметь потрясающие отношения. Специалист заметил, что Америке нужны вещи, которые есть у РФ. Речь идет о "ценной земле" в вопросе природных ресурсов. Москве же важна их экономика.
Путин покинул место проведения саммита в Женеве.
Видео: FOX News
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