Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена

Кацунобу Като рассказал о том, что Токио следит за действиями РФ и США.

Власти Японии прокомментировали саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Местное правительство полагает, что Россия и СШа являются важными игроками на мировой арене, поэтому продолжает пристально следить за действиями двух государств. Такое заявление на пресс-конференции журналистам сделал генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

США и Россия - важные игроки на мировой арене. Мы продолжаем внимательно следить за действиями правительств этих двух стран. Кацунобу Като, генсек кабмина Японии

Напомним, что первая личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве. В общей сложности переговоры длились на протяжении 4,5 часов, включая время перерыва. Стороны договорились о начале проведения консультаций по вопросам стратегической безопасности. Российский лидер заметил, что Москва и Вашингтон понимают ответственность за обеспечение мировой стабильности в сфере безопасности. Страны подтвердили приверженность принципу, по которому ядерная война не должна быть развязана, так как в ней не может быть победителя. Этот принцип был зафиксирован еще на встрече лидеров СССР и США в Женеве в 1985 году.

Байден жестко ответил на вопрос журналистки о встрече с Путиным.

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