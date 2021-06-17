Байден жестко ответил на вопрос журналистки о встрече с Путиным

Президент США резко высказался в адрес Кейтлин Коллинз из-за ее вопроса на пресс-конференции в Женеве.

Американский президент Джо Байден жестко ответил на вопрос журналистки о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. В конце пресс-конференции корреспондентка по имени Кейтлин Коллинз задала политику вопрос о том, можно ли считать встречу глав США и РФ на саммите в Швейцарии конструктивной.

Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не тем делом. Джо Байден, президент США

Позже в пресс-службе Белого дома рассказали СМИ, что президент извинился перед журналисткой за свои резкие высказывания в ее адрес. Байден подчеркнул, что "не должен быть таким умником". При этом политик рассказал, что не отказывается от своих слов. Он признал, что важно быть реалистом, но при этом также и оставаться оптимистом. Коллинз в эфире CNN объяснила, что извинения от президента США были необязательны, так как задавать подобные вопросы является обязанностью журналиста.

Байден оценил тон встречи с Путиным в Женеве.

Видео: YouTube / The Sun