Байден оценил тон встречи с Путиным в Женеве

В Женеве сегодня, 16 июня, прошел саммит РФ-США.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в Женеве заявил, что тон встречи был хороший и позитивный.

Не было каких-либо резких шагов. Когда мы не соглашались в чем-то, это четко озвучивалось — сказал Джо Байден.

Он отметил, что во время личной встречи с Путиным стороны смогли избежать недопонимания, а также искажения фактов.

Путин на пресс-конференции после саммита отметил, что на встрече с Джо Байденом не было никакой враждебности. Российский лидер отметил, что диалог был конструктивным.

Видео: YouTube / Россия 24