Байден оценил тон встречи с Путиным в Женеве

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в Женеве заявил, что тон встречи был хороший и позитивный.
Не было каких-либо резких шагов. Когда мы не соглашались в чем-то, это четко озвучивалось — сказал Джо Байден.
Он отметил, что во время личной встречи с Путиным стороны смогли избежать недопонимания, а также искажения фактов.
Путин на пресс-конференции после саммита отметил, что на встрече с Джо Байденом не было никакой враждебности. Российский лидер отметил, что диалог был конструктивным.
Видео: YouTube / Россия 24
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