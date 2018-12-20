Путин заявил, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с американским президентом Джо Байденом в Женеве 16 июня не было враждебности. По его словам, разговор был конструктивным.
Путин при этом отметил, что встреча происходила в принципиальном ключе, так как по многим позициям оценки лидеров стран расходятся.
"Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", - сказал Путин по итогам саммита журналистам.
Ранее мы писали о том, что в общей сложности встреча Владимира Путина и Джо Байдена продлилась около 3,5 часов.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все