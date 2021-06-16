Байден покинул место проведения саммита в Путиным

Встреча Путина и Байдена в общей сложности продолжалась примерно 3,5 часа.

Президент США Джо Байден покинул место проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным. На сайте саммита ведется трансляция.

Отметим, что примерно 3,5 часа в Женеве продолжалась встреча Путина и Байдена.

Ранее Владимир Путин сказал, что надеется на продуктивную встречу с американским лидером Джо Байденом в Женеве. На саммите прошли переговоры между двумя президентами в закрытом для СМИ режиме, в узком кругу.

Предполагалось, что Путин и Байден обсудят перспективы развития отношений между странами, а также инaформационную безопасность, киберпреступность и борьбу с ней.

Видео: YouTube / AFP News Agency