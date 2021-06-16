Байден покинул место проведения саммита в Путиным

Президент США Джо Байден покинул место проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным. На сайте саммита ведется трансляция.
Отметим, что примерно 3,5 часа в Женеве продолжалась встреча Путина и Байдена.
Ранее Владимир Путин сказал, что надеется на продуктивную встречу с американским лидером Джо Байденом в Женеве. На саммите прошли переговоры между двумя президентами в закрытом для СМИ режиме, в узком кругу.
Предполагалось, что Путин и Байден обсудят перспективы развития отношений между странами, а также инaформационную безопасность, киберпреступность и борьбу с ней.
Видео: YouTube / AFP News Agency
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