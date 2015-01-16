Путин и Байден начали переговоры в Женеве в узком составе

По предварительным данным, переговоры могут длиться около пяти часов.

Сегодня, 16 июня, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден встретились на вилле Ле Гранж в Женеве. Они уже начали переговоры в узком кругу. Об этом пишут "Известия".

По предварительным данным, переговоры могут длиться около пяти часов. После этого Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции. Американский лидер заявил, что не хочет устраивать соревнование с президентом России перед журналистами.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, на встрече Путин и Байден обсудят перспективы развития отношений между странами, а также инaформационную безопасность, киберпреступность и борьбу с ней. По его словам, поговорят президенты о проблемах Арктики, Ближнего Востока. Ливии, Сирии и так далее.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что саммит с главой Соединенных Штатов Джо Байденом будет продуктивным. Об этом он сообщил в ходе открытой части переговоров с президентом США.

Фото и видео: kremlin.ru