Путин надеется на продуктивную встречу с Байденом

Он поблагодарил Байдена за инициативу нынешнего саммита.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что саммит с главой Соединенных Штатов Джо Байденом будет продуктивным. Об этом он сообщил в ходе открытой части переговоров со своим американским коллегой.

Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи. В российско-американских отношениях накопилось много вопросов. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной. Владимир Путин, президент РФ

Переговоры в расширенном составе начнутся сразу после переговоров глав России и США в закрытом для СМИ режиме. Со стороны России в них примут участие глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также ряд других высокопоставленных лиц.

После саммита каждый из президентов проведет отдельные пресс-конференции, однако их точное время не указывают ни администрация главы США, ни Кремль. Пока неизвестно, согласятся ли Байден и Путин на проведение совместного мероприятия для журналистов.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности саммита президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена. По его словам, для Североатлантического Альянса отношения с Россией являются в настоящее время приоритетным вопросом.

Видео: YouTube / The Sun