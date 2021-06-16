Столтенберг: встреча Путина и Байдена важна в контексте отношений РФ и НАТО

Вопрос налаживания отношений с Россией является приоритетным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности саммита президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN, пишет ТАСС.

По его словам, для Североатлантического Альянса отношения с Россией являются в настоящее время приоритетным вопросом.

Важен факт, который приветствовали все наши союзники, что президент Байден в преддверии встречи с президентом Путиным проконсультировался со всеми лидерами НАТО, поскольку альянс является платформой для координации по вопросам коллективной безопасности. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он отметил, что диалог с Москвой важен, даже если страны-члены НАТО не верят в улучшение отношений в ближайшем будущем.

Напомним, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве начнется в 14:35 по московскому времени. За десять минут до переговоров стороны сфотографируются с главой Швейцарии Ги Пармеленом. В 15:55 начнется первый раунд переговоров в расширенном составе с участием делегаций РФ И США. Он пройдет в закрытом для СМИ режиме. Второй этап состоится в 17:40. После этого состоятся отдельные пресс-конференции глав государств.

Ранее Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена.

Видео: CNN