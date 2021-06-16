Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена

Экс-посол рассказал о слабости Вашингтона.

Бывший американский посол в России Майкл Макфол объяснил, почему не будет совместной итоговой пресс-конференции Владимира Путина и Джо Байдена. Дипломат рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что понимает, что обусловлено такое решение. Он напомнил, что прошлая встреча главы РФ с лидером США Дональдом Трампом считается ужасной с точки зрения интересов Вашингтона. При этом Макфол полагает, что отказом от совместного подхода к прессе Белый дом показывает слабость к открытой дискуссии.

Я хорошо знаю историю советско- и российско-американских саммитов. Я могу догадаться, почему сейчас не хотят общую пресс-конференцию. Потому что последняя в Хельсинки была ужасной для американских национальных интересов. Майкл Макфол, экс-посол США в РФ

Напомним, что официальный представитель Белого дома рассказал о том, что после встречи с российским лидером американский президент проведет пресс-конференцию один, без участия Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что глава РФ также выйдет на общение со СМИ отдельно от американского коллеги.

Макфол обвинил российские санкции в крушении его научной карьеры.

Видео: Telegram / РИА Новости