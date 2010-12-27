Макфол обвинил российские санкции в крушении его научной карьеры

Недавно российский МИД запретил Макфолу въезд в страну за то, что он наносил целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

Бывший посол США в России Майкл Макфол объявил о завершении научной карьеры. В этом он обвинил недавно наложенные на него российские санкции.

В интервью телеканалу MSNBC Макфол напомнил, что обладает профессорским званием и почти 30 лет проводил исследования в России.

Больше я не могу делать исследования в России. Невозможно, чтобы я когда-либо осмелился поехать, так как я в санкционном списке на данный момент, но даже если меня оттуда исключат, я никогда не смогу поехать в Россию. Майкл Макфол

Макфол был послом США в Москве с 2012 по 2014 год. Недавно российский МИД запретил дипломату въезжать в страну, используя при этом формулировку "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".

Ранее мы писали, что Макфол жестко надругался над украинским флагом в своем Twitter.

Фото: Twitter / Michael McFaul