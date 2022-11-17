Порошенко рассказал пранкерам о расколе в политической элите Украины

Экс-глава Украины рассказал об "идиотах", находящихся у власти.

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал российским пранкерам о расколе в политической элите страны. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе общения с блогерами, которые представились иностранцу именем бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола. В обстановке Порошенко обвинил "полезных идиотов", стоящих у власти в Киеве, совершающих "ужасные вещи". В качестве примера он привел нападки властей на местные демократические институты. По мнению Порошенко, сейчас на Украине верховенство права можно считать политизированным.

Я думаю, во-первых, нам нужно сделать огромный шаг, чтобы сохранить единство внутри страны. Мне ненавистна мысль о том, что мы переключаемся на "путинский" сценарий, цель которого - подорвать единство изнутри. Петр Порошенко, экс-глава Украины

Эксперт напомнил "послу США" о том, что некоторые люди из президентского окружения предлагают властям в Киеве обрушиться с атакой на политических деятелей, привлечь внимание общественности к дезертирству в правоохранительных органах.Петр Порошенко добавил, что его самого стараются не выпускать за пределы государственной границы. Он едва смог выехать на парламентскую ассамблею НАТО.

Порошенко сообщил о закупке "крутых" беспилотников для ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)