Он отметил, что "по понятным причинам" не будет называть производителей и страну изготовления.

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил о закупке "крутых" беспилотников для ВСУ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам экс-украинского лидера, во время командировки по странам Европы ему удалось договориться о долгосрочном контракте с компаниями-производителями "самых крутых беспилотников". Он добавил, что вся партия летательных аппаратов будет выкуплена. Также Порошенко заявил, что "по понятным причинам" не будет называть производителей и страну изготовления.

Ранее глава Минобороны Китая призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона.

Видео: Telegram / Петро Порошенко