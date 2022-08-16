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Глава Минобороны Китая призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона

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Он подчеркнул, что Пекин продолжит свою работу и конструктивную роль в этом отношении.

Глава Минобороны Китая Вэй Фэнхе призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона. Об этом он заявил на X Московской конференции по международной безопасности.

По словам Фэнхэ, кризис не закончится за один день. Однако глава ведомства считает, что всем сторонам следует продвигать урегулирование кризиса на Украине. Он подчеркнул, что Пекин продолжит свою работу и конструктивную роль в этом отношении.

Ранее глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом.

Видео: ТАСС

Теги: вэй фэнхэ, конфликт, минобороны китая, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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